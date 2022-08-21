Büyükşehir'den İhale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 12 adet arsa hem 'Açık Teklif Usulü' hem de 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 12 adet arsa hem 'Açık Teklif Usulü' hem de 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Melikgazi ve Kocasinan'da 5 ticaret, 2 konut, 1 küçük sanayi arsası olmak üzere toplam 8 adet arsa Açık Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılırken, yine Melikgazi ve Kocasinan'da bulunan 1 ticaret, 1 sanayi, 1 küçük sanayi, 1 konut arsası olmak üzere toplam 4 adet arsa ise Kapalı Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan her iki ihalenin tarihi 23 Ağustos 2022 Salı günü olarak belirlenirken, Melikgazi ve Kocasinan'daki 8 adet arsa ihalesi saat 14.15'te, Melikgazi ve Kocasinan'da bulunan 4 adet arsanın ihalesi ise saat 14.00'te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek iki ihale için son müracaat, 23 Ağustos 2022 Salı günü ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne yapabilecek. - KAYSERİ