Büyükşehir'den dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına büyük destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği arasında dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik protokol imza töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, "Biz eğitimin tarafındayız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim ve istihdam seferberliğine verdiği destekleri sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda KAYMEK işbirliği içerisinde dezavantajlı gruplara eğitim vermek üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, Dernek Başkanı Ahmet Korkutata'ya vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

"AİLELERİNE, ŞEHRİMİZE, ÜLKEMİZE, ÜRETİM YÖNÜNDE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ile birlikte, dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, bu iş birliğinin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu. Öztürk, bu destek sayesinde bireylerin ailesine, şehrine ve ülkesine katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydederek şunları aktardı:

"Biz eğitimin tarafındayız. İnşallah yetiştireceğimiz kişilerin meslek sahibi olması, şimdilik bir atölyede çalışıyor olması, işveren paylarının, maaşlarının bir kısmının karşılanması, haklarının karşılanması ve işlerine devam etmesi yönündeki bu destek, ilerleyen zamanlarda onların meslek edinmeleri ile beraber belki kendi iş yerlerini açmaları ailelerine, şehrimize, ülkemize, imalat yönünde, üretim yönünde katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu işbirliğinin her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"KAYMEK'E VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ise bu konuda destek sunan Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK'e teşekkür ederek, " Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK ile birlikte yaptığımız bu protokol sözleşme gereği, Türkiye'de ekonomik anlamda dezavantajlı olan gençlere bir istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Bu gençlere önce tekstil fabrikasından kısa bir eğitim vereceğiz ve bu eğitim sonunda tekstil fabrikalarında istihdam etmek üzere ortaklaşa bunların maaşlarını, sigortalarını ve işveren paylarını ödeyeceğiz. Bu manada bize destek sunan KAYMEK'e ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gerçekleştirilen imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk'e Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata'nın yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar da eşlik etti. - KAYSERİ