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Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Yaz Konserleri'ni tüm coşkusuyla sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Yaz Konserleri'ni tüm coşkusuyla sürdürüyor. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği Davutlar Sevgi Plajı etkinliğine vatandaşların ilgisi yine yoğun oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte festival alanına dönüşen Aydın sahilleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) açık hava konserleriyle daha da şenleniyor. ABB Konservatuarı'nın kentin birçok noktasında sahne aldığı Yaz Konserleri'nin sıradaki adresi Davutlar Sevgi Plajı oldu. Güzel havaların keyfini çıkartan vatandaşlar, ABB Konservatuvarının muhteşem sahne performansı ile doyasıya eğlendi.

Vatandaşlar eğlenceli şarkılarla eğlendi

Kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşların mahallelerine kadar taşıyan Konservatuarı, yazın enerjisi yüksek havasına uyan birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren genci yaşlısı yüzlerce vatandaş, müziğin eğlenceli ritmine uyarak hem dans etti hem de şarkılara coşkuyla etti.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na konser teşekkürü

Yazı unutulmaz kılan eğlenceli gecelerden birini yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, muhteşem performansları ile canlı müziğin keyfini çıkardıklarını belirterek, renkli etkinliklerle kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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