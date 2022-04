Büyükşehir'den binlerce kişilik iftar, binlerce koli

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her gün akülü tekerlekli sandalye ve yüzlerce Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırıyor, her ilçede yaklaşık 3 bin kişilik iftar programları, Hacivat- Karagöz gölge oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinlikler düzenleyerek vatandaşların Ramazan'ı en güzel şekilde yaşamalarını sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Programı dahiline AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, ilçe belediye başkanları ve cumhur ittifakı ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden (BAKOM), Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla ilçelerde önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine, her gün Ramazan Kolisi dağıtılmaya devam ediliyor. Başkan Yılmaz, gittiği her ilçede esnaf, kahve ve ev ziyaretleri gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor. Her ilçede yaklaşık 3 bin kişilik iftar düzenleyen belediyenin iftarlarına eşlik eden Başkan Yılmaz ile beraberindekiler, iftar öncesi ve sonrası ayrıca düzenlenen Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinliklere katılarak Ramazan'ı vatandaşlarla birlikte geçiriyor.

Engelleri birlikte aşıyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü sosyal belediyecilik anlayışı ile gittiği her ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yatak, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ekipler, Ramazan Programı'nın ilk başladığı günden buyana Savaştepe'de, Kepsut'ta, Susurluk'ta ve Bigadiç'te akülü tekerlekli sandalyeleri, tekerlekli sandalyeleri ve hasta yataklarını ihtiyacı olan engelli vatandaşlara teslim etti. - BALIKESİR