Büyükşehir'de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki yeni raylı sistem araçlarını kullanacak olan vatmanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

Kentiçi Raylı Sistem Araç Sürücüsü Kura Çekim Programı çerçevesinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde aynı zamanda Kayseri Ulaşım A.Ş. Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan ve noter huzurunda yapılan elektronik kura çekilişine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut katıldı.

"YOĞUN TALEP OLUNCA FARKINDALIK OLUŞTURALIM DEDİK"

Yeni raylı sistem araçlarında istihdam edilecek vatman adaylarını belirmek üzere noter huzurunda yapılan çekiliş programında konuşan Başkan Büyükkılıç, yoğun talep olan başvuruları değerlendirmek noktasında hakkaniyet ve liyakati esas alarak farkındalık oluşturmak için çekiliş ile adayları belirleme kararı aldıklarını ifade etti.

Adaleti ve hakkaniyeti göz ardı etmediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyesi olarak 1,5 milyon Kayseri'mizde yaşayan kardeşlerimizin hepsini, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yaşantısına, felsefesine, sosyal konumuna bakmadan bağrımıza basan, adaleti, hakkaniyeti göz ardı etmeyen, her kardeşimizin gönlündeki liyakati ile layık olduğu şekliyle hedefe ulaşmalarını temenni eden bir anlayış içerisinde uygulamalar yapmaya özen gösteriyoruz. Takdir edersiniz, eğitimlerini alıyorsunuz, elbette ki bir yerde evinize helalinden rızık götürmek için çırpınıyorsunuz. Zaman zaman belki gelişmekte olan bir ülke gerçeği, belki bir alışkanlık anlayışı içerisinde bizlere ya da başka kardeşlerimize, ya da hatırı gönülü olacağını zannettiğimiz, bildiğimiz dostlarımıza ulaşmak suretiyle kısacası aracı vasıtasıyla acaba evime ekmek götürmeye vesile olur muyum diye de yaklaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu çok doğaldır. O açıdan bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmak amacıyla daha önce de uygulamalarımızı yaptık, verdiğim talimatta dedim ki 'adaleti, hakkaniyeti göz ardı etmeyeceğiz. Bu nasıl olacaksa öyle yapacağız. Katılım fazla, o zaman noter vasıtasıyla aynı zamanda elektronik ortamda.' Görüyorsunuz bakıyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ya da bir başka bakanlıkta, değişik çekilişleri, yargıda vesaire kura çekilişini hep beraber gözlemliyoruz ve elektronik ortamda bu uygulamalar yapılıyor. Yeni icat etmiyoruz, edilmiyor. Biz de göreceli olarak kanaat taşıma mantığı içerisinde yada 'yasal inisiyatif kullanıyorum' diye insanların hakkını yeme mantığındaki yaklaşımlara 'dur' dedik ve zaten bizim yönetim anlayışımızda böyle bir şey söz konusu olmadı, olmaz. Ben inanıyorum ki doğru, dürüst ve yakışanı, liyakat dediğimiz şekliyle uygulamalar yapmayı her zaman önemsediler. Ama bu defa yoğun bir talep olunca bir farkındalık oluşturalım dedik ve elektronik ortamda noterimizin huzurunda bu çalışmamızı yapalım diye talepte bulunduk."

"DİĞER YEREL YÖNETİMLERE DE BELKİ ÖRNEK TEŞKİL EDER"

Kayseri modeli belediyecilik ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, yapılan bu çalışmaların örnek teşkil etmesini temenni ederek, "Kayseri'mizde tramvay ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tınaztepe, Terminal, Şehir Hastanesi, Kumsmall, Mobilya Kent Hattı ile ilgili 5 tane tramvay, yine İlim Yayma Cemiyeti'mizden Talas-Mevlana Mahallemize olan hattımızla ilgili 6 tane olmak üzere 11 tane tramvay kervanımıza katılıyor, 69'dan 80'e çıkıyor. Bunun için de burada teknik eleman diye nitelendirilen, makinist denilen, ya da vatman denilen elemanların alınması söz konusu olacak. Bunu yaparken canlı yayında naklen yayının da yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu uygulamalarımız umarım diğer yerel yönetimlere de belki örnek teşkil eder, böylece yerel yönetimde hizmet veren dostlarımızın, başkanlarımızın da yıpranmaması hem böylece sağlanmış olur" diye konuştu.

"TÜRKİYE'MİZDE EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİ VEREN ŞEHİRLERDENİZ"

Büyükkılıç, Türkiye'de en ucuz ulaşım hizmetini veren şehirlerden biri olduklarını vurgulayarak, "Kayseri örneğini, Kayseri modern belediyeciliğini, ulaşımla ilgili kamuoyunda konuşulan çalışmaları takip ediyorsunuz. Özellikle gençlerimizi koruma odaklı yapılan çalışmaları yine takip ediyorsunuz, 4.50 büyüklerimize tek bilet, 2.25 öğrencilerimize olmak suretiyle Türkiye'mizde en ucuz ulaşım hizmeti veren şehirlerden birinden söz ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları alnımız ak, yüzümüz ak çok şükür paylaşarak insanlara hizmet etmeye özen gösteriyoruz. O açıdan da Kayseri modeli diye nitelendirilen geçmişten beri uygulamalarımızla örnek teşkil eden bir yaklaşım sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

"CANIMIZ CİĞERİMİZSİNİZ, BURASI OLMAZSA BAŞKA VESİLELER İLE BULUŞMAYI UMUYORUZ"

Kariyer Merkezi aracılığı ile hiçbir ücret almaksızın istihdama katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, kurada ismi çıkmayanların da liyakati olduğunu ve üzülmemelerini isteyerek, "Canımız ciğerimizsiniz, burası olmazsa başka vesileler ile buluşmayı umuyoruz" dedi.

Büyükkılıç, ayrıca kura çekilişinde başvuru sayıları ve şartlarına ilişkin bilgiler de verirken, toplam 3 bin 456 başvurudan şartları taşıyan toplam 1200 vatman adayından 75 asil 150 de yedeğin belirlendiği çekilişte Başkan Büyükkılıç, 75 asil vatmanı çekilişle belirledi. - KAYSERİ