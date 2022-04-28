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Büyükşehir, çölyaklıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir, çölyaklıları unutmadı

Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimiyle bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, çölyaklıları da unutmadı.

AYDIN (İHA) - Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimiyle bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, çölyaklıları da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi glütene karşı hassasiyeti olan çölyaklılara özel iftar hazırladı.

Merkezde Turistik Park Tesisi'nde düzenlenen iftarda, Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde çölyaklılar için özel olarak pişirilen yemekler, tatlı ve ekmek ikram edildi.

Çölyaklıların yaşadığı sıkıntıları bildiklerini ve hafifletmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Halk Ekmek'te vatandaşlara glütensiz ekmek ulaştırdıklarını hatırlattı. Yine Halk Ekmek'te vatandaşların glütensiz un ihtiyaçlarını da giderdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, har zaman çölyaklıların yanında olacaklarını söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ramazan, Aydın, Yerel, Haberler

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