Büyükşehir can dostlar için 5 bin 268 kilogram mama üretti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için artan gıdalar ve mezbaha artıklarından kompost teknolojisi kullanarak mama üretimi gerçekleştiriyor.

Tesis, 22 Mart tarihinde hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostları için mama üretimini sürdürüyor. Menteşe ilçesinde sıfır atık belgesi bulunan mezbaha tesisinde sokak hayvanları için mama üretim ünitesi 22 Mart 2022 tarihinde hizmete başlamıştı.

5 bin 268 kg mama üretimi gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezbaha atıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerin yemeklerinden arta kalan gıdaları tesiste toplayarak atıkları mamaya dönüştürüyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saatte yaklaşık 200 kilogram mama ham maddesi üretiliyor.

Yılda 2 milyon 188 bin TL kar sağlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan bakım evi ve sokak hayvanları için günde 300 kilogram mama can dostlara dağıtılıyor. Bu tesisi ile birlikte kilogramı yaklaşık 20 TL olan hayvan maması 1.98 TL maliyetle üretilirken, yılda 2 milyon 188 Bin TL tasarruf sağlanması öngörülüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel