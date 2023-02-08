Büyükşehir Belediyesinin yardım tırları yola çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Büyükşehir Belediyesi yardım koordinasyon merkezine akın eden vatandaşlar malzemelerini teslim ederken, saatler içerisinde 2 tır malzeme deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine giden yardım tırlarında battaniye, ısıtıcı, ayakkabı, çocuk bezi, paket havlu peçete gibi malzemeler yer aldı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yardım toplama merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - MUĞLA