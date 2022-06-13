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Büyükşehir Belediyesinden, şehit aileleri ve gazilere Tarsus gezisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir Belediyesinden, şehit aileleri ve gazilere Tarsus gezisi

ı Kehf, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkı gezildi.

ı Kehf, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkı gezildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler Tarsus'ta bir araya geldi. Etkinlikte, ilk olarak Tarsus Şehitliğinde şehit mezarları ziyaret edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından gezi programına başlayan misafirler, Nusret Mayın Gemisini gördü. Aileler kent turizminde önemli bir yeri olan Eshab-ı Kefh Mağarasını gezdikten sonra, ilçede ziyaretçi akınına uğrayan Tarsus Şelalesine geçti. Son olarak Tarsus Doğa Parkına giden aileler, hem yürüyüş yaptı hem de onlarca can dostunu ziyaret etti.

"Birlik ve beraberliğin sağlanması adına çok mükemmel bir etkinlik"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, amaçlarının Adana ve Mersin'deki şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarını bir araya getirmek olduğunu ifade etti. Tuncer, "Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. Bu ataleti üzerlerinden atmaları, ailelerimizin birlik, beraberliğinin sağlanması adına çok mükemmel bir etkinlik olduğuna inancım tam" diye konuştu.

"Ailelerimiz çok mutlular"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır da "Amacımız, şehit aileleri ve gazilerimizi kaynaştırmaktı. Buna da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız vesile olmuş oldu. Ona da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz çok mutlular. Ailelerimiz çocuklarıyla beraber sevinçli ve Mersin şubemizin üyeleriyle kaynaşmaya çalışıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar, çok da güzel bir ortam oldu" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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