Mersin Büyükşehir, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Gezi Programı Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gezi programında şehit aileleri ve gaziler, Tarsus'ta bir araya geldi. Mersin ve Adana'dan katılım sağlanan program, Tarsus Şehitliği ile başladı. Aileler, daha sonra Nusret Mayın Gemisi, Eshab-ı Kehf, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği gezilerle ailelerin sosyalleşmesini sağlıyor. Şehit aileleri, gaziler ve yakınları Tarsus'ta bir araya geldi. İlk olarak Tarsus Şehitliği'nde şehit mezarları ziyaret edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından gezi programına başlayan misafirler, Nusret Mayın Gemisi'ni gördü. Aileler, kent turizminde önemli bir yeri olan Eshab-ı Kefh Mağarası'nı gezdikten sonra Tarsus Şelalesi'ne geçti. Son olarak Tarsus Doğa Parkı'na giden aileler hem yürüyüş yaptı hem de onlarca can dostunu ziyaret etti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİN SAĞLANMASI ADINA ÇOK MÜKEMMEL BİR ETKİNLİK"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, amaçlarının Adana ve Mersin'deki şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarını bir araya getirmek olduğunu belirtti. Tuncer, "Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. Bu ataleti üzerlerinden atmaları, ailelerimizin birlik, beraberliğinin sağlanması adına çok mükemmel bir etkinlik olduğuna inancım tam" diye konuştu.

"AİLELERİMİZ ÇOK MUTLULAR"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, "Amacımız şehit aileleri ve gazilerimizi kaynaştırmaktı. Buna da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız vesile olmuş oldu. Ona da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz çok mutlular. Öncelikle duygusal bir şey yaşadık, ilk olarak Şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehitliğimiz sonrasında Nusret Mayın Gemisi, ardından Eshab-ı Kehf, daha sonrasında Şelale'de hem gezi ve yemek programı ardından da hayvanat bahçesini gezdik. Ailelerimiz çocuklarıyla beraber sevinçli ve Mersin şubemizin üyeleriyle kaynaşmaya çalışıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar, çok da güzel bir ortam oldu" dedi.

Şehit babası Şevket Volkan, şehit ailelerinin bir araya gelerek gezi programına katılmalarının çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Çünkü onlar birbirlerini tanımasalar bile dert ortağı. Bir araya gelirlerse hem birbirlerini tanımış olurlar, hem birbirlerinin dertlerine ortak olmuş olurlar. Bu gezilerin daha çok artmasını istiyorum, toplu halde ve bölgesel olmasını isterim. Tabii ki manevi ortamlarda olmak insana ayrı bir duygu veriyor. Burası bizim kutsallarımız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gezi programına katılan gazi Fatih Ergin ise ailelerle birlik ve beraberlik içinde gezdiklerini ve çok memnun kaldığını söyleyerek, "Düzenleyen herkesin eline, emeğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Daha önce burayı görmemiştim bir vesile oldu" dedi.

ANKA / Yerel