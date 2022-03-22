Büyükşehir Belediyesinden Eshab-ı Kehf'de kaynar ikramı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin kaynar ikramının kapsamı her geçen gün genişliyor. Soğuk havada içleri ısıtan kaynar, bu kez de Tarsus'ta bulunan Eshab-ı Kehf'i ziyaret eden vatandaşlara ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında aşhanede usta eller tarafından hazırlanan kaynarlar, bu kez de Tarsus'ta bulunan ve içerisinde Yedi Uyurlar Mağarasının da yer aldığı Eshab-ı Kehf ziyaretinde dağıtıldı.

Vatandaşlar; Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan ve Büyükşehir Belediyesi mobil araçlarıyla ikram edilen kaynarın Eshab-ı Kehf ziyareti sırasında dağıtılmasından memnun oldu.

Eshab-ı Kehf'i ziyaret eden ve kaynar ikramından faydalanan Hakan Uygur, "Hava soğuk, bu da çok iyi geldi. En azından boğazımız açılmış oldu. Allah razı olsun" dedi.

Ailesiyle birlikte ziyarete gelen Özgür Ali Özkan ise "Başkanımızın bu soğuk havada, bölgemize has olarak verdiği kaynar içeceği için teşekkür ediyoruz. Bolca minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - MERSİN