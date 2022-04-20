Büyükşehir Belediyesi personeli işaret dili öğreniyor

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri ile İnsan Kaynakları Daireleri iş birliğinde personele yönelik olarak başlatılan "İşaret Dili Öğreniyorum" isimli eğitim programı devam ediyor. İşaret dilini bilenlerin sayısını artırmak amacıyla açılan ve 1 yıl boyunca devam edecek olan kurs sayesinde personel, işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurabilecek.

'Engelsiz Mersin' için engelsiz birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir, bu kez de kendi bünyesindeki personeli için 1 yıl boyunca devam edecek işaret dili eğitimi veriyor. Eğitim, haftada bir gün 2 saat olarak sürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan Yeminli Türk Dili İşaret Tercümanı Esra Alkan tarafından verilen eğitimlerde, işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri, işaret dili ile beden dili arasındaki uyum ile Türk işaret dilinin temel kuralları öğretilirken, personelin günlük hayatta işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurması amaçlanıyor.

Esra Alkan, işaret dilinin işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları bir görsel dil olduğunu belirtti. İşaret dilinde seslerin görüldüğünü ve zengin bir kelime haznesinin bulunduğunu vurgulayan Alkan, bu dilde jest ve mimiklerin en önemli unsur olduğunu ifade etti. Alkan, 'merhaba', 'nasılsın?', 'adın ne?', 'nerelisin?', 'nerede yaşıyorsun?', 'görüşürüz', 'hoş geldin' gibi temel selamlaşma ve kendini tanıtma cümlelerini öğretiyor. İşaret dilini bilen vatandaşların sayısını artırmak amacıyla açılan kurs ile Türk işaret dilinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren Alkan, "İşaret dili benim ana dilim. Anne ve babam işitme engelli olduğu için bu dil benim anadilim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ve İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi'nin birlikte yürüttüğü bir proje var. 2022 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında yer alan 'İşaret Dili Öğreniyorum' konulu eğitimimiz ile işitme engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını artırabilmeyi, işaret dili bilenlerin sayısının artırılmasını ve çalışanlarımızın işitme engelli vatandaşlarımızla iletişim kurabilmesini, onların taleplerine cevap verebilmesini amaçlıyoruz. 'İşaret Dili Öğreniyorum' eğitimini 1 yıl boyunca haftada 1 gün 2 saat şeklinde vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde olan personelimiz başta olmak üzere yaklaşık 30 kişi ile birlikte sürdürüyoruz. Amacımız işitme engelli bireylerin farkında olunmasını sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırabilmek" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin merkez kurs merkezinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Elif Tatar Kuzucu, "Bu kursa katılmamızın nedeni, velilerimizden veya öğrencilerimizden işaret diliyle bizden destek almak isteyenler olursa onlara herhangi bir eksiklik hissettirmeden yardımcı olabilmek. Bu amaçla yaklaşık 1 yıl sürecek bir eğitim sürecine girdik. Umarım sonucunda vatandaşımız için faydalı olabiliriz. İletişim kurmanın temelinde onları anlayabilmek, onlara yardımcı olabilmek yatıyor. Hiçbir şekilde bunun bir dezavantaj olmaması ve her türlü mağduriyeti önlemek adına kesinlikle devam ediyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nde görevli beden eğitimi öğretmeni ve belletmen Ceren Sergen, özellikle bir öğretmen olarak işitme engelli bir öğrencisi olduğunda onunla daha rahat iletişim kurabilmek için kursu duyar duymaz ismini yazdırdığını ifade ederek, "Öğretmenlik hayatımda engelliler dersimiz olmuştu. Beden eğitimi öğretmeni olduğumuz için bedensel olarak kendimizi ifade ediyorduk ama öğrencilerimize onları sevdiğimizi bile söyleyemiyorduk. Aynı zamanda çalışma hayatında da engelli bir öğrencimiz vardı ve onunla iletişim kuramamak, sadece beden eğitimi anlamında iletişim kurup onlarla duygusal anlamda iletişim kuramamak beni çok üzmüştü. Bugün burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel