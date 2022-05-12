Büyükşehir Belediyesi'nden Muğla Zeytinyağının Kalitesini Arttıracak Protokol

MUĞLA (ANKA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret Borsası ve Zeytin Dostu Derneği arasında Duyusal Analiz Laboratuvarı'na yönelik protokol yenilendi. Muğla Zeytinyağının kalitesini artırmak için yapılan protokolle, fiziksel, kimyasal ve analizlerle tespit edilemeyen sorunlar, bu laboratuvarla belirlenecek. Hataların kaynağı hakkında üretici bilinçlendirilecek.

Muğla Zeytinyağının kalitesini arttırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret Borsası ve Zeytin Dostu Derneği iş birliği ile 4 yıl önce Duyusal Analiz Laboratuvarı kurulmuş ve protokol imzalanmıştı. Protokolün 4 yıl daha uzatılması için Muğla Büyükşehir Belediyesinde paydaşlar bir araya geldi.

Muğla Zeytinyağının kalitesini artırmaya yönelik yapılan protokolle, mevzuatta var olan fizikel, kimyasal ve analizlerle tespit edilemeyen sorunlar, bu laboratuvarla belirlenecek. Hataların kaynağı hakkında üretici bilinçlendirilecek.

TOTOŞ: "ALTI SENE ÖNCE İKİ ÜRETİCİ TADIM YARIŞMALARINA KATILIYORDU; BU PROJEYLE 56 ÖDÜL KAZANDIK"

Protokol töreninde konuşan Zeytinyağcılar Derneği Kurucu Başkanı Atilla Totoş, "6 sene önce Türkiye'nin uluslararası yarışmalara katılımcı sayısı çok sınırlıydı. Muğla'da iki üretici katılıyordu. Bu seneki ulusal yarışmada 56 ödülün 14 tanesi altın madalya olarak Muğla'ya geldi. Altının üzerindeki ödüllerin 4 tanesinin 3'nü Muğla kazandı. 6 sene içerisinde 2 ödülden ödül sayımız 20'lere çıktı. Sağlık için zeytinyağı kullanılacaksa Muğla Memecik mesajını tüm Türkiye'ye öğrettik. Bununla da kalmadık tüm dünyadaki zeytinyağı tadımcılarına Memecik Zeytinyağını öğrettik. Bütün Dünya'daki tadımcılar Memecik zeytinini çok iyi biliyor" dedi.

Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Kaykı da "Zeytin Dostu Derneği olarak zeytinin tarladan soframıza kadar gelen sürecinde üreticilerimizi bilinçlendirmek adına bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Duyusal analiz laboratuvarı Türkiye'de örnektir. Bu bağlamda bizlere büyük destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÜRÜN: "LABORATUVARIN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE BİR ÖRNEK OLACAK"

Muğla'nın dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu üretimin artarak daha verimli daha kaliteli hale getirmek için projelerini uygulamaya koymaya devam ettiklerini söyledi. Duyusal analiz Laboratuvarı'nın hizmete alındığı günden bu yana verimli olarak çalıştığını belirten Başkan Gürün, "Tadım laboratuvarının gelişimi Türkiye'de örnek bir çalışma olacak. Özellikle Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan Memecik Zeytinimiz için çok önemli. Bu imza ile 4 yıllık protokolümüzü yeniliyoruz. Tarihe not düşebileceğimiz kadar önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Muğla özelinde ve Türkiye genelinde çok farklı motivasyonlar yaratacak bir hareket. Katkısı olan borsamıza, kooperatif ve derneğimize çok teşekkür ediyorum. Bu basit bir protokol değil. 10 sene sonra bu protokolü hatırlayacağınıza eminim" dedi.