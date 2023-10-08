Büyükşehir Belediyesi'nden gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Talas Bulvarı'nın Kartal Kavşağı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi girişi arasında bulunan günde yaklaşık 300 bin aracın kullandığı 2 bin 200 metrelik yan yolda asfalt çalışması başlattı. 50 personel ve 30 iş makinesinden oluşan ekip ile gece saatlerinde hummalı şekilde yürütülen asfalt çalışmasının 2 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yol çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri Talas Bulvarı üzeri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi önünde bulunan yan yolda asfalt çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 50 personel ve 30 iş makinesinden oluşan ekibin vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması adına özellikle hafta sonu gece saatlerini tercih ettiği asfalt çalışmasında yaklaşık 2 bin 200 metrelik günde 300 bin araç tarafından kullanılan transit yolun konforu en üst seviyeye çıkartılacak. Gece saatlerinde yapılan asfalt çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı, Talas Bulvarı üzerinde bulunan yan yolda çalışma başlattıklarını belirterek; "Kayseri'mizin yoğun trafik hacmine sahip Talas Bulvarı üzerinde Kartal Kavşağı ile üniversite hastanemizin girişi arasındaki bölümündeyiz. Burada yan yol olarak tabir ettiğimiz, transit trafik akışına imkan veren cadde üzerindeyiz. Yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki günde yaklaşık 300 bin araç tarafından kullanılan bu yolumuzu yaklaşık 10 yıl önce asfaltlamıştık. Yaptığımız ölçümlerde yüzey aşınmalarının fazla olduğunu, taşıyıcı tabakada hasarlar oluştuğunu ve bunun işletme maliyetini etkileyeceğini öngörerek son kat aşınma tabakasını yapmaya başladık" diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne de ulaşım hizmeti verecek yolu, 50'ye yakın personel ve 30'a yakın iş makinesi ile yaptıkları hummalı çalışmayla 2 gün içerisinde tekrar hizmete açacaklarını kaydeden Harmancı şunları söyledi;

"Şu anda 'taşmastik asfalt' adı verilen son kat aşınma tabakasını döküyoruz. Bu asfalt diğer asfalt türlerine göre hem sürüş konforu yönünden hem de tekerlek izi oturmalarına dayanımı yönünden daha kullanılabilir bir asfalt. Hem mevcut trafik yoğunluğu hem de millet bahçemizin hizmet vermesiyle birlikte oluşacak trafik yoğunluğunu dikkate alarak bu bölgedeki asfaltın yenilenmesini programımıza aldık. Şuanda bu istikamette çalışıyoruz. 50'ye yakın personelimiz, 30'a yakın iş makinemiz ile gece saatlerinde çalışıyoruz. Gündüz saatlerinde vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları, trafiğin akıcılığını etkilememek adına hem de iş güvenliği yönünden daha sağlıklı olacağını düşünerek gece saatlerinde çalışmamızı planladık ve ekip olarak son hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hafta sonunu değerlendirerek 2 gün içerisinde burayı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece saatlerinde hummalı şekilde yürüttüğü asfaltlama çalışması ile yoğun trafik hacmine sahip Talas Bulvarı üzerinde bulunan yan yolu, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin de hizmete girmesiyle oluşacak trafik yoğunluğuna karşı en iyi şekilde hizmet verecek hale getirecek. - KAYSERİ