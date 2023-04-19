Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i 5. Kanalize Kavşağa Kavuşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından 3. Çevre Yolu’nda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 5. kanalize kavşak tamamlanarak trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından 3. Çevre Yolu'nda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 5. kanalize kavşak tamamlanarak trafiğe açıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3. Çevre Yolu üzerinde aşamalı olarak sürdürdüğü yol düzenleme, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aşama aşama yapılan çalışmalar kapsamında, 3. Çevre Yolu'ndaki 5. kanalize kavşak, 13. Cadde ile 26. Cadde kesişiminde tamamlanarak, yol trafiğe açıldı.

Trafik akışında sağa ve sola dönüşlerde farklı kulvardan yönlendirme yapan kanalize kavşak çalışması sayesinde; araçların trafik ışıklarında bekleme süresi minimuma inerken, trafik yoğunluğu da azalıyor. Bisiklet kullanıcılarının düşünülerek bisiklet yolunun da yer aldığı 5. kanalize kavşak yapımında, 3 bin ton sıcak asfalt dökümü, 2 bin 100 metre bordür çalışması ve 1000 metrekare de kaldırım imalatı yapıldı.