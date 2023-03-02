Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelere barınma desteği vererek, zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelere barınma desteği vererek, zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren teyakkuz halinde deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hatay'ın ardından Gaziantep ilinin de yardımına koşan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelere destek oluyor. İslahiye'de aşevi kuran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ikramında bulunuyor.

Zaruri ihtiyaçlar karşılanıyor

Nurdağı ilçesinde de konteyner ve çadırlarla bir yerleşke kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, aşevi ile üç öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Yerleşkede kurduğu mobil fırın ile sıcak ekmek üretimi de yapan Büyükşehir Belediyesi, mobil duş ve seyyar tuvaletler ile depremzedelerin zaruri insani ihtiyaçlarını karşılıyor, giyim ve hijyen desteği sağlıyor.

Enkaz kaldırmaya destek

Nurdağı'nda vinç, kepçe, kamyon gibi iş makineleri ile mini bir araç parkı da oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye çevresinde enkaz kaldırma çalışmalarına da destek oluyor.

Çadır yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, henüz çadıra ulaşamayan depremzedelere çadır desteği de sağlıyor. Gaziantep'te Şeyhkamil ilçesi ile Balıkhan ve Atalar köylerinde kendi imkanlarıyla zor şartlarda barınan depremzedelere Büyükşehir Belediyesi tarafından çadır yardımı yapıldı. 6-12 kişi arası barınma kapasitesine sahip çadırlar Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurularak vatandaşlara teslim edildi.

Maraş'a 40 çadır gönderildi

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'taki depremzedelerin çadır isteğine de kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin çeşitli mahallelerindeki depremzedelere 40 çadır gönderdi. Çadırların kurulumu yine Büyükşehir personeli tarafından gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturduğu çadır kentte de depremzedelere barınma, 3 öğün yemek, gıda, giyim ve hijyen desteği sağlamaya devam ediyor. - ANTALYA