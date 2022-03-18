Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı - Haberler

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Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçedeki 32 cami önünde ve kentin işlek noktalarında 15 bin kandil simidi dağıttı.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçedeki 32 cami önünde ve kentin işlek noktalarında 15 bin kandil simidi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kandillerde simit dağıtımı geleneğini Berat Kandilinde de sürdürdü. Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçede 32 cami önünde ve kentin işlek noktalarına stant kuran ekipler, 15 bin kandil simidi dağıttı.

Her kandil gecesinde olduğu gibi Berat Kandili'nde de Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde, cami önlerine stant kuruldu ve yatsı namazı öncesi ve sonrasında kandil simitlerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerindeki 32 camide toplam 15 bin kandil simidi eş zamanlı olarak vatandaşlara ulaştırıldı. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı

Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili, Mersin, kandil, Yerel, Haberler

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