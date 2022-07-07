Büyükşehir arife günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir arife günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükşehir arife günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı münasebetiyle arife günü Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı münasebetiyle arife günü Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Arife günü saat 14.00 itibariyle Demokrasi Meydanı'ndan hareket etmeye başlayacak otobüsler her saat başında Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarına ulaşım sağlayacak. Konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda arife günü mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. İlk aracımız Demokrasi Meydanı'ndan saat 14.00'da hareket edecek ve son aracımız 18.00'da hareket edecek, Emirdağ Mezarlığı'ndan ise son hareket saati 19.00 olacak" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Emir Sultan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title