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Büyükkılıç Togg'la Şehir Turu Attı

Büyükkılıç Togg'la Şehir Turu Attı

Yerel Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Togg'la şehir turu attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Togg'la şehir turu attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg'la gezintiye çıktı. Güzergah üzerinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan ve bol bol fotoğraf çektiren Başkan Büyükkılıç, sosyal medya paylaşımında; "Yerli ve milli Togg Kayseri'mize çok yakıştı. Yeni Togg'umuzla ufak bir gezintiye çıkalım dedik. Yolda bizi selamlayan gençlerimiz de ilk Togg deneyimlerini bizimle yaşadı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Kayseri TOGG Yerel Haberler

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