KAYMEK Talas Gençlik Merkezi'nde "gençlerle buluşma" programı düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Talas Gençlik Merkezi'nde kent protokolünün katılımıyla "gençlerle buluşma" programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamamaya göre, KAYMEK Talas Gençlik Merkezi'ndeki programa katılan Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek onların sorularını yanıtladı.

Vali Çiçek, gençleri gördükçe umut ve geleceğe dönük azminin arttığını dile getirerek, gençlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Akar da Kayseri'de eğitimin, okulların bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu önemli değişime ve bu kurumların önemine, manasına uygun olarak bütün yeteneklerinizi, gücünüzü, kuvvetinizi, aklınızı, fikrinizi, çalışma azim ve kararlılığınızı en yüksek düzeyde kullanmanızı, ülkenize ve milletinize hizmet etmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Böhürler ise kendilerinin de gençlik yıllarında hayalleri olduğunu, buradaki gibi iyi bir eğitim, iyi bir ortam ve arkadaş grubunun doğru yolu bulmasını kolaylaştırdığını aktardı.

Cıngı da buraya her geldiklerinde daha da heyecanlandıklarını belirterek, dijitalleşen dünyada öğrencilere nasihatlerde bulundu, öğrencilerin bu eğitim yuvasında özel ve güzel projelerde bir arada olmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi vurgulayan Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği doğrultuda bir gençlik oluşturma yönünde gayret gösteriyoruz. Sizler de bizlere daha ufuklu, daha geleceğe dönük ışık saçan canlarımız olarak büyükleriniz olarak bizlere önerilerinizi çekinmeden rahatlıkla iletebilirsiniz. Amacımız sizlerin daha verimli olması, ailenizin, ülkemizin sizinle övünmesidir. Her birinizin alnından öpüyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."