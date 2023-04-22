Büyükkılıç: 'Geleceğimizin Teminatı, Göz Bebeğimiz Çocuklarımızın Bayramı Kutlu Olsun'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, "Çocuklara özgü dünyada ilk bayram olan geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün anısına, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Dünyada başka hiçbir ülkede çocuklara bayram olarak armağan edilmiş bir gün yok. Dünyanın en şanslı çocukları bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mutlulukla, sevinçle ve heyecanla kutluyor" dedi.

"Ülkemizi, şehrimizi ve çocukları çok seviyoruz"

Başkan Büyükkılıç, mesajında geleceğin parlak yüzleri, ülkenin yarınları olan çocuklara seslenerek, onların donanımlı olması gerektiğine vurgu yapıp, şunları söyledi:

"23 Nisan'ı, tüm dünya çocuklarına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' ifadelerinde olduğu gibi bizler de geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızdan çok şey bekliyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine ve inancına bağlı, bütün bunların yanında geleceğimiz olan yavrularımızın donanımlı olması, günün şartlarına uyarlanması, onların eğitimli olması ve geleceğimizi aydınlatması çok önemlidir. Ülkemizi, şehrimizi ve çocukları çok seviyoruz."

Konuşmasında şehitleri de anan Büyükkılıç, "Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yılını, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, hepsini sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ