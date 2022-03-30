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Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları çerçevesinde Güzeller Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları çerçevesinde Güzeller Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Dr. Sadık Ahmet Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz, mahalleye yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine hazırlanan slayt gösterim eşliğinde bilgi verdi. Büyükgöz, "Halk buluşmalarımız, halk meclislerimiz, esnaf buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Bunu başarabilmek için de sizlerin fikirleri, görüş ve önerileri bizler için çok önemli" dedi. Başkan Büyükgöz, sunumunun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı, talep ve önerilerini de dinledi. - KOCAELİ

Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yerel, Haberler

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