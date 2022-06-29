Büyükçekmece 'Yarının Şehirleri" projesinde pilot gelişme alanı seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece 'Yarının Şehirleri" projesinde pilot gelişme alanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükçekmece 'Yarının Şehirleri' projesinde pilot gelişme alanı seçildi

Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKRI) tarafından desteklenen 'Yarının Şehirleri" projesinde Büyükçekmece pilot gelişme alanı seçildi.

Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKRI) tarafından desteklenen 'Yarının Şehirleri" projesinde Büyükçekmece pilot gelişme alanı seçildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nde 2 oturum şeklinde gerçekleşen 'Yarının Şehirleri" projesi bilgilendirme toplantısının sabah oturumuna Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Akademisyenler Ekin Ekici ve Emrullak Dar, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantının öğleden sonraki oturumuna ilçedeki mahalle muhtarları katılarak, mahalleler hakkında bilgi vererek projeye katkıda bulundular.

Şehirlerin daha dayanıklı olmasına yönelik çalışmalar yapılıyor

Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKRI) tarafından desteklenen ve Türkiye yürütücülüğünün Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde yapılan "Yarının Şehirleri" projesi çerçevesinde geleceğin şehirlerinin muhtemel tehlikelere daha dayanıklı olmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Yapılacak çalışmayla muhtemel şehirleşme senaryolarının geliştirilmesi ve afet riskini azaltmada en doğru kentleşme senaryosunun ilgili paydaşların katılımı ile belirlenmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşik Krallık Büyükçekmece Araştırma Pilot Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title