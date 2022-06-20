Büyükçekmece'de Yaz Spor Okulu'na rekor başvuru

Pandemi nedeniyle son 2 yıldır ara verilen Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları'na bu yıl rekor başvuru yapıldı. 15 spor branşı için 2 bin 450 öğrenci müracaat ederken bu yıl kız ve erkek öğrenci sayısının eşit olması da dikkat çekti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları açılış töreni Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan yaz spor okuluna bu yıl rekor başvuru olması dikkat çekti. Atletizm, futbol, basketbol, voleybol, güreş, judo, jimnastik, tenis, masa tenisi, bisiklet, okçuluk, kaleci, satranç, çocuk yogası ve çocuk platesi gibi 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Önceki yıllarda erkek öğrencilerin ağırlıklı olarak başvuru yaptığı yaz spor okuluna bu yıl kız öğrencilerin ilgisi de çok fazla oldu. Açılış töreni öncesinde yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere formaları ve malzemeleri dağıtıldı.

"Onların bu ülkenin geleceğidir"

Açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuşmasının başında açılış törenine katılan velilerin Babalar Günü'nü kutlayarak şöyle konuştu: "2450 çocuğu tuttunuz getirdiniz ve kayıtlarını yaptırdınız. Yüzde 50'si kız yüzde 50'si erkek. Ama bir taraftan kayıtlarımız devam ediyor. Bu yıl rekor bir kayıt oldu. Bu nedenle branş sayısını 7'den 15'e çıkarttık. 11 ayrı noktada çocuklarımıza hocaları eşliğinde spor eğitimi vereceğiz. Yazın çocuklarımız için bu mükemmel bir fırsat. Hem sağlık ve gelişimleri açısından, hem de kendilerine olan güvenlerini arttırmaları açısından sporu çok önemsiyoruz. Bu hizmeti çocuklarımıza vermekten dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu çocuklar sizin, bizim ama Cumhuriyet'in çocukları. Onlar bu ülkenin geleceği, onlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu düzeni yeniden tesis edecek olan bizim filizlerimiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel