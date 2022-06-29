Büyükçekmece'de yaz spor okullarında eğitimler hızla devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de yaz spor okullarında eğitimler hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de yaz spor okullarında eğitimler hızla devam ediyor

Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında öğrenciler eğitim almaya devam ediyor.

Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında öğrenciler eğitim almaya devam ediyor.

Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında eğitime devam ediliyor. 2 bin 450 öğrencinin başvurduğu yaz spor okullarında 15 farklı branşta eğitim verilerek geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan yaz spor okulunda bu sene atletizm, futbol, basketbol, voleybol, güreş, judo, jimnastik, tenis, masa tenisi, bisiklet, okçuluk, kaleci, satranç, çocuk yogası ve çocuk platesi gibi 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak verilmeye devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükçekmece Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title