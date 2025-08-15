Büyükçekmece'de Şiddetli Rüzgar, Manavdaki Şemsiyeleri Savurdu

Büyükçekmece'de etkili olan şiddetli rüzgar, bir manavın önündeki şemsiyeleri savururken, bir vatandaşın üstüne devrildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, şans eseri yaralanan olmadı.

Büyükçekmece'de etkili olan şiddetli rüzgar, bir manavdaki şemsiyeleri yerinden ederek vatandaşların üzerine savurdu. Şemsiyelerden biri bir vatandaşın üzerine devrilirken yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde bir manavda meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de uyardığı şiddetli rüzgar ilçede aniden etkisini artırınca cadde üzerindeki bir manavın önünde gölgelik olarak kullanılan büyük boy şemsiyeleri yerinden etti.

Vatandaşın üstüne devrildi

Şemsiyelerin savrulmasıyla vatandaşlar panikle kaçışırken, bir şemsiye tezgah önünde duran vatandaşın üstüne devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rüzgarın şemsiyeleri havalandırdığı, bir vatandaşın üstüne devrilmesi ve alandaki vatandaşların uzaklaştığı anlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
