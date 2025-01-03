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Büyükçekmece'de Lodos Dalgalara Neden Oldu, Bir Vatandaş Sörf Yaptı

Büyükçekmece'de Lodos Dalgalara Neden Oldu, Bir Vatandaş Sörf Yaptı
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İstanbul Büyükçekmece'de lodos nedeniyle denizde oluşan yüksek dalgalar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bir kişi ise dalgalar arasında sörf yaparak anın tadını çıkardı.

İstanbul Büyükçekmece'de etkili olan lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluştu. Bir kişi ise dalgalar arasında sörf yaptı.

Marmara denizinde bu sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos Büyükçekmece sahilinde etkisini sürdürüyor. Büyükçekmece'de denizde dalgaların boyu zaman zaman yaklaşık 5 metreyi aştı. Doğal güzelliği fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf çekinirken bir vatandaş ise dalgaların arasında sörf yaparak o anları değerlendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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