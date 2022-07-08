Büyükçekmece'de kurban bayramı öncesi camiler dezenfekte edildi

Kurban Bayramı arefesinde Büyükçekmece Belediyesi görevlileri tarafından camiler dezenfekte edildi.

Kurban Bayramı öncesi camilerde çalışma yürüten Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi. Son haftalarda Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi görevlileri, Kurban Bayramı arefesinde camileri dezenfekte etti.

Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, "Öncelikle tüm ülkemizin, milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına tebrik ediyorum. Covid-19 sebebiyle 2019'dan bu yana Büyükçekmece Belediyesi olarak bu tedbirleri sürekli yeniliyoruz. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Bu vesile ile bu bayramda da Büyükçekmece ilçesinde bulunan tüm ibadethanelerimizin dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Covid-19'da dünya genelinde artışlar olduğu gibi ülke genelinde de artışlar var. Bu hususta gerekli tedbirleri yine elden bırakmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Halkımızı bu konuda bilgilendirmek ve uyarmak istiyorum" dedi.

"Kurban kesim alanlarında da gerekli tedbirler alınmıştır"

Kurban kesim alanlarında alınan tedbirlere de değinen Yazır, "Kurban Bayramı kutsal bayramlardan bir tanesi, elbette ki ibadet için kurban kesim alanlarında da gerekli tedbirler alınmıştır ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Veterinerlik İşlemleri Müdürlüğümüzce gerekli kontroller sağlanmaktadır. Bu kapsamda halkımıza, milletimize ve Büyükçekmeceli hemşehrilerimize iyi bir bayram diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel