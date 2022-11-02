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BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAAT KAZISINDA İSKELETLER BULUNDU

Yerel Haberler

BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAAT KAZISINDA İSKELETLER BULUNDU

BÜYÜKÇEKMECE'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu. Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu. Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "01.11.2022 tarihinde ilçemiz Karaağaç Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yürütülen inşaat çalışmaları esnasında 4 farklı kişiye ait olduğu değerlendirilen iskelet ile madeni para görünümünde metal parçaları bulunmuştur. Alandaki çalışmalar derhal durdurularak, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Havadan görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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