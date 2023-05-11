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Büyükçekmece'de düzenlenen 'Kadın Forumu'nda kadın hakları tartışıldı

Büyükçekmece'de düzenlenen "Kadın Forumu"nda kadın hakları tartışıldı

Yerel Haberler

Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Kadın Forumu" isimli toplantı düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Kadın Forumu" isimli toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda kadın hakları tartışıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Kadın Forumu" isimli toplantı düzenlendi. Büyükçekmece tarihi Kervansaray'da gerçekleşen foruma İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nazlı Enif Dipşar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Başkan Danışmanı Sacide Bolcan, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Şilan Eraslan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün katıldı. Forumda; kadınlar yaşadıkları sorunları, hak kayıplarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Kadın Formu'na siyasi partilerin kadın kolları, kadın mahalle muhtarları, STK temsilcilerinin yanı sıra Büyükçekmeceli kadınların ilgisi de yoğun oldu. Toplantının sonunda Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar tarafından İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nazlı Enif Dipşar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ve konuşmacılara plaket takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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