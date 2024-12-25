Üye Girişi
Haberler
Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor

Büyükçekmece'de Dana Trafiği Kilitledi

Büyükçekmece'de Dana Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul E-5'te bir dana trafiği durdurdu. Vatandaşlar ve polis uzun süren çabalarla danayı yol kenarına çıkardı.

İstanbul E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yola giren dana trafiği kilitledi. Dana polis ve vatandaşların uzun süren müdahalesi ile yol kenarına çıkarıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yaşandı. Sahibi henüz bilinmeyen bir dana E-5'e atladı. Uzun süre trafikte başı boş dolaşan danayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis vatandaşların desteğiyle uzun süre danayı yol dışına çıkarmak için mücadele etti. Dana kovalanarak yol kenarına çıkarıldı. Trafik ise normale döndü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
img

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu bile solladı
Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 26 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26 Aralık Fatih, Beyoğlu, Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Serhat Michelin yıldızı var mı? Ankara elektrik kesintisi! 26 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 26 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Fatih Terim Arabistan'a mı gitti? Fatih Terim hangi takıma gitti, Al-Shabab'da kaç milyon euro kazanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.