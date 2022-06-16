Büyükçekmece'de Daha Temiz Çevre İçin Deniz Kirliliği ile Savaş Başlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı deniz dibi katı atık temizliği harekatı başlattı. Büyükçekmece Mimarsinan Balıkçı barınağı bölgesinde dalış yapan balık adamların denizden çıkardıkları atıklar şaşkınlık yaratırken, deniz dibinde yapılan temizlik çalışması minik öğrencilere su altı kameraları aracılığıyla canlı olarak izletildi.

Marmara Denizi kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, İÜC Genel Sekreteri / Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, Sualtı Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İşcan Alp, Sualtı Fotoğrafçısı Engin Aygün, akademisyenler ile okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

DENİZ DİBİNDEN KATI ATIKLAR ÇIKARTILDI

Etkinlik ekibinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programında öğrenim gören dalgıçlar, dalış yaparak deniz dibindeki katı atıkları su üzerine çıkartarak temizlik yaptı.

Çıkarılan katı atıklar sergilendikten sonra Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılacak.

KISA FİLM OKULLARA DAĞITILACAK

Öğrencilerde deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında oluşturulacak kısa film, Büyükçekmece sınırlarında bulunan ilkokul ve ortaokullara dağıtılacak.

"DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ"

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Evren Kılcı, deniz dibi katı atık temizliği harekatının sonucunda daha temiz bir çevre olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu sene başlatmış olduğumuz meclisimizden de geçen ekolojik yıl kapsamında çevre hareketinde bunuyoruz. Bu çevre hareketlerimizden bir tanesi deniz dibi tarama. Burada istiyoruz ki bizim geleceğimiz miniklerimiz hem bilinçlensinler, görsünler. Hem de daha temiz bir dünya nasıl bırakabiliriz böyle bir çalışma. Çevre Müdürlüğümüz ile böyle bir çalışmaya başladık. Hasan Başkan'ımızın da talimatlarıyla da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'daki ilgili bölümdeki hocalarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte burada deniz dibi taraması yapacağız. Burada çıkan malzemeleri hep beraber göreceğiz. Göreceğiz ki burada esasında yerinde ayrıştırma yaparak da çevreyi kirletmemeyi ne kadar kolay olduğunu hep beraber burada göreceğiz ve yarınlarımıza daha temiz bir ülke daha temiz bir çevre bırakmak için hepimiz seferber olacağız."

"ÇEVRE FARKINDALIĞI YARATALIM İSTİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sualtı Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İşcan Alp, bu programla çevre kirliliğine savaş açtıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bugün gördüğünüz etkinlikte sevgili dalgıçlarımız, öğrencelerimiz ve öğretim üyelerimiz ile birlikte çevre kirliliğine biz aslında savaş açtık. Sağda görmüş olduğunuz tatlı çocuklarımıza da bunları gösterelim istiyoruz. Çevre farkındalığı yaratalım istiyoruz. Program olarak çevreci bir programız aslına bakarsanız. Maalesef biliyorsunuz ki bu atıklar günümüzde çevremize oldukça denizlerimize, deniz canlılarımıza ciddi zararlar veriyor. Biz de program olarak dedik ki 'Ağaç yaşken eğilir'. Hep beraber buna gönül verdik ve böyle bir etkinliğin oluşmasına Büyükçekmece Belediyesi'nin de katkılarıyla, destekleriyle birlikte yola çıktık."

"BÜYÜKLERİMİZ BU ÇÖPLERİ GERİ DÖNÜŞÜME VE ÇÖPLERE ATMALIDIR"

Programa katılan minik öğrenci Sıla Sarak, büyük ve küçük herkesin çöpleri geri dönüşüme atması gerektiğini belirterek, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Ben bugün dalgıçların hayvanlara nasıl çöplerin zarar verdiğini ve insanların nasıl çöpleri atıp hayvanlara zarar verdiğini görmek için, izlemek için ve insanları burada bilgilendirmek için geldim. Ben 9 yaşındayım. Canlıları diyelim bir şeyler yiyoruz. Geri dönüşüme atmamız gerekiyor ama geri dönüşüm yok. O zaman çöpe atmamız gerek. Çünkü denize attığımız zaman canlılar poşetleri veya öbürlerini yem sanıp yiyorlar ve zehirleniyorlar. Biz de denizden birçok canlı alıp yiyoruz. Bizim de zehirlenme zamanımız olabilir. Onlar poşete takıldığı zaman kurtulamıyorlar ve onlar da ölüyorlar. Bu yüzden biz çöpleri atmamalıyız. Büyüklerimiz ve küçüklerimiz bu çöpleri geri dönüşüme ve çöplere atmalıdır."

ANKA / Yerel