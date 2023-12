Büyükçekmece'de 2024'e ağaç dikerek girildi

Her yeni yıla ağaç dikerek girmenin gelenek haline geldiği Büyükçekmece'de 2024 yılına 24 mahallede ağaç dikilerek girildi.

İstanbul'un yeşil alan zengin ilçelerinden olan Büyükçekmece'de her fırsatta ağaç dikme geleneği sürüyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına Bayramlar, ulusal ve uluslararası etkinlikler kapsamında düzenlenen her organizasyonda ağaç dikme şartı getiren Büyükçekmece Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında her 24 mahalleye 7'şer Çınar ağacı dikerek yeni yıla girdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen ağaç dikme törenlerine ilçe halkının da ilgisi yoğun oldu.

"Atatürk bütün dünyaya çevreci lider olarak örnek olmuştur"

2024 yılında tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış temennisinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı: "Eş zamanlı 24 mahallemizde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına 7'şer tane çok kıymetli ağaç dikiyoruz. Cumhuriyetimizi kuran bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Köşkü'nden meclise giderken yolun üstünde hep selamlamış olduğu iğde ağacının bir gün kesildiğini görür. Arabadan iner "Çocuklar ne oldu bu ağaç" der. "Yol genişletmesi nedeniyle kesildi, kaldırıldı" denince, orda oturup hüngür hüngür ağladığını biliyoruz. Yalova'daki yazlık köşkün çınarın dallarını kesmemek için rayların üzerinde 5 metre ileri itildiğini biliyoruz. Büyük bir asker, devlet adamı, düşünür, yazar. Atatürk aynı zamanda bütün dünyaya çevreci lider olarak örnek olmuştur. İşte bu nedenle Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlama etkinliklerinin son gününde bütün bu ağaçlar Atatürk'ümüzün anısına, Atatürk adına dikilmiştir. Ruhu şad olsun. Cumhuriyetimizi kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün silah arkadaşlarını şükranla minnetle anıyoruz." - İSTANBUL