Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısı gerçekleşti

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Akgün, Büyükçekmece Kordonboyu Düzenleme Projesi'nde 1'inci etabın tamamlandığını belirterek, açılış töreninin 16 Eylül Cuma günü saat 17.30'da yapılacağını açıkladı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısı yapıldı. Mecliste, birinci oturumda komisyonlara havale eden 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının sonunda Büyükçekmece halkına seslenen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Kordonboyu Düzenleme Projesi'nde 1'inci etabın tamamlandığını, açılış töreninin 16 Eylül Cuma Günü saat 17.30'da yapılacağını açıkladı.

" İstanbul'un en güzel cazibe merkezlerinden biri oldu"

Başkan Akgün şöyle konuştu: "Yeniden düzenlenen sahilimizin birinci etabı 16 Eylül'de açılacaktır. O keyfi birlikte yaşamak üzere tüm Büyükçekmece ailemizi Büyükçekmece Kordonboyu 1. Etap Açılış Töreni'ne davet ediyorum. Bütün zamanlar içerisinde Büyükşehir'e bağlı olduğumuzdan bu yana bir tek çivinin çakılmadığı, bir tek ağacın dikilmediği Büyükçekmece Kordonboyu, İstanbul halkının 1989'dan bu yana cazibe merkezi olmuştur. Şimdi Büyükşehir'in dokunuşuyla çok daha estetik hale getirilen Kordonboyu, İstanbul'un en önemli en güzel cazibe merkezlerinden biri oldu. Büyükçekmece ailemiz adına teşekkür ediyorum. İstanbul halkı adına teşekkür ediyorum. Projenin 2. etabı Gürpınar'a doğru Beylikdüzü sınırlarını da kapsayacak şekilde devam edecek. Projenin tamamlanmasının ardından her yıl 5-6 ay boyunca inanılmaz bir nüfusla karşı karşıya kalacağız. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Ne olursa olsun halkımız bugüne kadar keyifle gezdiği sahilimizde, bundan sonraki süreç içerisinde çok daha keyifle yararlanabilecektir. Halkımıza düşen görev burayı korumaktır" diye konuştu. - İSTANBUL