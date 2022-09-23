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Büyükçekmece Belediye başkanı Kore'deki Türk Şehitliğini ziyaret etti

Yerel Haberler

Büyükçekmece Belediye başkanı Kore'deki Türk Şehitliğini ziyaret etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Güney Kore'deki Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Güney Kore'deki Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Kore Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliğini ziyaret etti. Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu'nun Genel Kurulu'na katılmak üzere Güney Kore'ye giden Başkan Akgün, şehitlikteki Türk mezarlarını ziyaret ederek başlarında dualar okudu.

"Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Başkan Akgün, Güney Kore'nin Busan şehrinde 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler askerleri için yaptırılan Anıtsal Mezarlık içinde Kore Savaşı'nda şehit olan 724 Türk askerinin 462'sinin defnedildiği Türk Şehitliğini ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyaretin ardından Koreli yetkililerden Şehitlik ve Anıtsal Mezarlık hakkında bilgi alan Başkan Akgün şunları söyledi: "Kore'de, kardeş şehir Cheonan Dünya Dans Festivali ve FİDAF (Dünya Dans Festivalleri Federasyonu) Kongresindeyiz. Öncelikle binlerce kilometre uzakta, mazlum Kore halkının kurtuluşu için şehit düşen kahraman askerlerimizin şehitliğini ziyaret edip duamızı yaptık. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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