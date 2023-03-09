Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece Barajı'na akan derede kimyasal atık şüphesi

Yerel Haberler

Büyükçekmece Barajı'na akan derede kimyasal atık şüphesi Büyükçekmece Barajı'nı besleyen kollardan Muratbey Deresi'nden akan siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu.

Büyükçekmece Barajı'na akan derede kimyasal atık şüphesi

İSTANBUL - Büyükçekmece Barajı'nı besleyen kollardan Muratbey Deresi'nden akan siyah renkli yağlı atık görenleri korkuttu. Daha önce de mavi renkli bir maddenin aktığı bilinen dere, dron ile havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Barajı'nı besleyen kollardan birisi olan Çatalca Muratbey Deresi'nden yağlı bir yapıya sahip olan madde dereden akmaya başladı. Derenin renginin siyaha döndüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Bölgede bulunan fabrikalardan kaynaklı olduğu iddia edilen kimyasal atık Büyükçekmece Barajı'na kadar uzandığı görüldü. Muratbey Deresi'nin rengini değiştiren maddenin henüz ne olduğu öğrenilemedi. Dere dron ile havadan da görüntülenirken aynı bölgede daha öncede mavi renkli bir madde aktığı akıllara geldi.

(MD-ZB-BA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükçekmece Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title