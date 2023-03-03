Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükada'da kaçak inşaat iddiası: 'Basit onarım' adı altında inşaata başladılar

Yerel Haberler

Büyükada'da kaçak inşaat iddiası: 'Basit onarım' adı altında inşaata başladılar

Büyükada'da eskiden dinlenme tesisi olarak kullanılan alanda kaçak inşaat yapıldığı iddia edildi.

Büyükada'da eskiden dinlenme tesisi olarak kullanılan alanda kaçak inşaat yapıldığı iddia edildi. Adalar Belediyesi tarafından "basit onarım" tabelası asılan ve izinsiz inşaat yapıldığı öne sürülen alan dron ile görüntülendi.

Büyükada'da önceden dinlenme tesisi olarak kullanılan, daha sonra BELTUR tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan yerde izinsiz inşaat yapıldığı iddia edildi. BELTUR'un işlettiği restoranın komple yıkıldığı, yeniden inşaata başlandığı, 'basit onarım ve tadilat' tabelası asılan alanda izinsiz bir şekilde inşaat yapıldığı öne sürüldü. İnşaat yapılan alan dron ile havadan görüntülendi. 'Basit onarım ve tadilat' tabelasının asıldığı inşaat alanında, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarına devam ettiği, kolonların atıldığı ve katların çıkıldığı görüldü.

"Her taraf kaçak inşaat doldu"

Ozan Narman isimli bir vatandaş, "Tadilat ruhsatıyla kocaman inşaat yapıyorlar. Adanın geneli bu durumda, deprem dinlemiyorlar, insanların can güvenliğini dinlemiyorlar. Her taraf kaçak inşaat doldu. Biz bu kaçak inşaatlardan çok korkuyoruz. Gelsinler Adalar Belediyesi'ne artık bir baksınlar. O alana düğün salonu yapılacak. Mimoza ağaçları vardı orada, onlar da kaybolmuş. Çevre tahribatı da yapıyorlar. İmamoğlu geldi bugün ancak basını içeri almadılar" dedi.

Öte yandan, Büyükada'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adalar Belediyesi Büyükada Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title