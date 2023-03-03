Büyükada'da kaçak inşaat iddiası: 'Basit onarım' adı altında inşaata başladılar

Büyükada'da eskiden dinlenme tesisi olarak kullanılan alanda kaçak inşaat yapıldığı iddia edildi. Adalar Belediyesi tarafından "basit onarım" tabelası asılan ve izinsiz inşaat yapıldığı öne sürülen alan dron ile görüntülendi.

Büyükada'da önceden dinlenme tesisi olarak kullanılan, daha sonra BELTUR tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan yerde izinsiz inşaat yapıldığı iddia edildi. BELTUR'un işlettiği restoranın komple yıkıldığı, yeniden inşaata başlandığı, 'basit onarım ve tadilat' tabelası asılan alanda izinsiz bir şekilde inşaat yapıldığı öne sürüldü. İnşaat yapılan alan dron ile havadan görüntülendi. 'Basit onarım ve tadilat' tabelasının asıldığı inşaat alanında, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarına devam ettiği, kolonların atıldığı ve katların çıkıldığı görüldü.

"Her taraf kaçak inşaat doldu"

Ozan Narman isimli bir vatandaş, "Tadilat ruhsatıyla kocaman inşaat yapıyorlar. Adanın geneli bu durumda, deprem dinlemiyorlar, insanların can güvenliğini dinlemiyorlar. Her taraf kaçak inşaat doldu. Biz bu kaçak inşaatlardan çok korkuyoruz. Gelsinler Adalar Belediyesi'ne artık bir baksınlar. O alana düğün salonu yapılacak. Mimoza ağaçları vardı orada, onlar da kaybolmuş. Çevre tahribatı da yapıyorlar. İmamoğlu geldi bugün ancak basını içeri almadılar" dedi.

Öte yandan, Büyükada'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL