Büyük Zafer Antalya'da Coşkuyla Kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında Antalya’da ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında Antalya'da ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

30 Ağustos programı, Antalya Valiliği'nde düzenlenen tebrik töreniyle sürdü. Vali Hulusi Şahin ve Başkan Muhittin Böcek, tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki kutlama programına katıldı. Şahin ve Böcek, ellerindeki Türk bayraklarıyla caddenin her iki yanını dolduran Antalyalıları selamlayarak bayramlarını kutladı. Ardından Böcek, protokol ve vatandaşlarla ile birlikte resmi geçit törenini izledi.

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE TÖREN

Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından Başkan Muhittin Böcek adına hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.