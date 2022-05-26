Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı - Haberler

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Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı

Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde 6 saat sürecek büyük orman yangın tatbikatı başladı.

Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde 6 saat sürecek büyük orman yangın tatbikatı başladı.

Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde büyük orman yangını tatbikatı karadan bin 720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 2 yangın söndürme ve 1 idari olmak üzere 3 helikopter ve 1 insansız hava aracının katılımıyla başladı. 26 kilometrekarelik alanda 6 saat sürecek olan büyük orman yangını tatbikatına 20 kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılıyor. Tatbikata İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden de destek kuvvetleri olarak katılım sağlanıyor.

Tatbikatın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın, Muğla, AFAD, Yerel, Haberler

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