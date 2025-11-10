Haberler

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... İyi Parti'den Osmaniye'de Atatürk ve Şehitler İçin Mevlid-İ Şerif

Güncelleme:
İYİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için İhlas Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

HABER: Erhan ÖZMEN

İkindi namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

İkindi namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Mevlid programının ardından, İYİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
