İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük Filistin Mitingi' için vatandaşlar alana gelmeye başladı.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek 'Büyük Filistin Mitingi' alanına gelen vatandaşlar alana giriş yapmaya başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile alana gelen vatandaşlar miting alanında yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis ekipleri miting için giriş ve çıkış noktaları ile havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebiliyor. - İSTANBUL