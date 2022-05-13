Büyük Anadolu Fuarı Kayseri'de yapılacak

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'yi fuarcılığın merkezi yapacak olan sözleşme Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde imzalandı. Sözleşme çerçevesinde bu yıldan itibaren Kayseri'de Büyük Anadolu Mobilya Fuarı düzenlenecek.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, hedefleri arasında Kayseri'yi fuarcılığın merkezi yapmak olduğunu belirtti. Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de uluslararası düzeyde yapılacak olan fuarı uzun yıllar devam ettirmek istediklerini kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Bölge Müdürü Fatih Gözel, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve şirket yöneticileri ile profesyoneller katıldı. Kayseri'ye sadece mobilya fuardı düzenlemek için değil ciddi anlamda bir fuarcılık katkısı sunmak için geldiklerini ifade eden Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, düzenleyecekleri fuara 'Büyük Anadolu Mobilya Fuarı' adını verdiklerini söyledi ve Kayseri'yi Anadolu'da fuarın merkezi yapmak istediklerini kaydetti. Fuarı uluslararası düzeyde yapacaklarını vurgulayan Erhan Çelik, Büyük Anadolu Mobilya Fuarı'nı uzun yıllar devam ettirmek istediklerini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.'nin vizyonu, misyonu ve ekibiyle etkileyici bir çalışma sergileyeceğine inancını dile getirdi. Büyük Anadolu Mobilya Fuarı ve devamında gerçekleştirilecek fuarlarla ulaşılmak istenen hedefin kendilerinin de hedefi olduğunu dile getiren Yunus İmamoğlu, bu hedefe el birliği ile yürüyeceklerini söyledi. Başkan İmamoğlu, Kayseri'nin çok modern bir fuar merkezine sahip olduğunu da ifade ederek, düzenlenecek fuarların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. arasında ilk etapta bu yıl ve gelecek yıl gerçekleştirilecek üç fuarı kapsayan sözleşme imzalandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel