BUYSAD: Gayri Sıhhi Şartlarda Satılan Yiyecekler Denetim Altına Alınmalı

BUYSAD, gayri sıhhi şartlarda sokaklarda satılan yiyeceklerinin toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, bu tür işletmelerin sıkı denetim altına alınması çağrısında bulundu.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yazılı bir açıklama yaparak gayri sıhhi şartlarda hazırlanıp cadde ve sokaklarda satılan yiyeceklerin gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Dönmez, özellikle geceleri denetim dışı saatlerde yapılan kebap, pilav, kokoreç, tatlı, midye, sandviç gibi sokak yiyeceklerinin sağlık riski taşıdığına vurgu yaparak, bu tür işletmelere karşı denetimlerinin artırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Coşkun Dönmez, son yıllarda gıda ve hizmet fiyatlarının yükselmesi ile Türkiye'de ucuz fiyatlarla fakat hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmadan araç veya konteynerlerde gıda satışı yapanların sayısının arttığına dikkat çekti. Başkan Dönmez, bu işletmelerin denetim altına alınması gerekliliğine vurgu yaparak, özellikle et ve et ürünlerinin hijyen ve sanitasyonunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, gıda maddelerinin çiftlikten tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda soğuk zincirin korunması gerektiğini ifade edip sokak satıcılarının, sattığı gıdaların birde tağşişli olabileceğini bu nedenle tüketilmesinin insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini uyarısında bulundu. Dönmez, bu durumun işini doğru yapan, kurallara uyan ve sürekli denetlenen işletmelerin cezalandırılması anlamına geldiğine de dikkat çekti.

Denetimler artsın

Başkan Dönmez, ekonomik nedenlerle sayıları sürekli artan sokak satıcılarına karşı ilgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin denetimlerini artırması özellikle geceleri de denetim yapılması gerektiğini söyledi. BUYSAD olarak, toplum sağlığını korunması için bu tür denetimlerin yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Başkan Dönmez, "Gıda ciddi bir iştir. Çiftlikten sofraya kadar her aşamasında uyulması gerekli olan hijyen ve sanitasyon kuralları var. Bunlara uyulmadan gıda maddesi satılmasına onay verilemez" dedi.

Yerel yönetimlere çağrı

Başkan Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün toplumun ekonomik şartlarda sağlıklı gıdaya ulaşması için gereken fedakarlıkları yapacağını da belirtirken, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluklarını yerine getirmesini istedi. Başkan Dönmez, "Bir çözüm önerisi olarak, yerel yönetimler hijyen ve sanitasyon kurallarına uyan işletmeler için şehirdeki yoğun insan sirkülasyonu olan bölgelerde uygun kira bedelleriyle alanlar açarak bu alanları kurallara uyan işletmelere uygun kira bedelleri ile tahsis edebilir. Böylece ekonomik zorluk içindeki vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimini destekleyebilirler. Bu yapılırsa, işletmelerin uygun alt yapıya sahip olmaları teşvik edilirken aynı zamanda toplumun genel sağlığının koruma amacına hizmet edilir. Birlikte çalışıp piyasayı halkın sağlığını tehdit eden fırsatçılara bırakmayalım" çağrısında bulundu. - BURSA