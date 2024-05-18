BUÜ Rektörlüğü, kızlı erkekli etkinliklere izin vermedi iddialarını yalanladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, 'Rektörlük kızlı erkekli etkinliklere izin vermedi' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde, Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen Müzik Günleri etkinliğinin yapılmasına müsaade edilmediği ve kızlı erkekli etkinliklerin Rektörlük tarafından yapılmasının istenmediği yönünde çıkan haberlerin kesinlikte gerçeği yansıtmadığını açıklayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, sosyal medyadan yaptığı yazılı bildiride şu cümlelere yer verdi;

"Asılsız haberlerin paylaşıldığı günleri de kapsayan süreç içerisinde Görükle kampüsü içerisinde 5 gün süren bir müzik şenliği devam etti. Bu etkinliği de Uludağ Müzik Topluluğu düzenlerken, yüzlerce öğrenci alanda gönüllerince müzik dinledi. BUÜ tarafından gerçekleştirilen etkinlik, üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında da yer almaktadır. 'Rektörlük kızlı erkekli şenliğe izin vermedi' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yakın geçmişte kampüsümüzde birçok öğrenci festivali düzenlendiği gibi bu yıl da, 'Spor Oyunları Festivali', 'Uluslararası Öğrenci Festivali' ve 'Uludağ Müzik Günleri' gibi festivaller düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA