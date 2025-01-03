BUTTİM’den 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Beklentileri

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, 2024 yılına ait değerlendirmelerini ve 2025 yılı beklentilerini paylaştı. "BUTTİM'i uluslararası bir çekim merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "Geride bıraktığımız yılda, yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Türkiye, ihracat odaklı büyüme stratejisi ve üretim gücüyle uluslararası arenadaki gücünü ve rekabet avantajını korumaya çalışmıştır. BUTTİM olarak bizler de, yıl boyunca Bursa'mızın ve ülkemizin küresel ticaretteki payını artırmak için yeni fırsatlar sunmaya odaklandık. Bu süreçte, BUTTİM'in potansiyelini artırmak ve merkezimizi daha etkin bir konuma taşıma hedefiyle yerel yönetimler, iş dünyası örgütleri ve sektör liderleriyle kurduğumuz güçlü temaslarımızı sürdürdük. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası moda organizasyonu Fashion Week Türkiye ile kentimizin küresel ölçekteki tanınırlığının artırılmasına ve uluslararası imajına katkı sağlamaya çalıştık." dedi.

"Sosyal sorumluluk, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası"

Sosyal sorumluluk projelerinin BUTTİM'in vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Şengül, "Sosyal sorumluluk bilincini faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, toplumsal faydayı artırmaya daodaklandık. Türk Kızılay Bursa Şubesi iş birliği ile düzenlediğimiz kan bağışı etkinlikleri ile acil kan ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlamayı, merkezimizde açılan LÖSEV stantları ile lösemiyle mücadele eden çocuklarımıza umut olmayı, farklı bölgelere gönderdiğimiz yardım tırlarıyla da ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunabilmeyi hedefledik. Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizi 2025 yılında da artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Amacımız geleceğin ticaret dünyasında da kalıcı bir iz bırakmak"

2025 yılı ile ilgili beklentilerini de paylaşan Şengül, "Bu yıl, yapısal reformlar, yüksek katma değerli üretim anlayışı, küresel iş birlikleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma odaklı politikalarla firmalarımızın desteklenmesi, uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artıracak ve uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlamlaştıracaktır. Bu süreç, yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, geleceğe yönelik sağlam adımlar atmamıza destek olacaktır. BUTTİM olarak bizler de, 2025'te geleceğin ticaret ekosistemine katkı sağlayacak projelere ve iş birliklerine odaklanıyoruz. BUTTİM'i uluslararası bir çekim merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.Marka değerimizi yükselterek Bursa'mızındünya ticaret sahnesindeki yerini sağlamlaştırmak ve yalnızca bugün değil, yarının ticaret dünyasında da kalıcı bir iz bırakmak gayesiyle azimle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - BURSA