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BUSKİ'den Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ'den Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu
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BUSKİ Genel Müdürlüğü, 24 Nisan 2025 tarihinde Nilüfer ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Kesintilerin saat 09:00-19:00 arasında Faruk Baykal Caddesi ve çevresinde, 09:00-17:00 arası ise İzmir Yolu ve civarında gerçekleşeceği belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; " BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi; Faruk Baykal Caddesi, Bey Sokak, Beşikçiler Sokak, Yenal Sokak ve civarında 24 Nisan 2025 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi; İzmir Yolu Cadde, Turkuaz Cadde, Arıtma Cadde, 75. Yıl Bulvarı, Köroğlu Caddesi ve civarında 24 Nisan 2025 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-17: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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