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BUSADER Federasyonu üyeleri iftar davetinde buluştu

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BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan üyeler iftar davetinde buluştu.

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) Bursa dernekleri, üyelerini Gastro Teras'ta verdiği iftar davetinde ağırladı. Büyük ilgi gören iftarda konuşan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, kısa süre önce yapımı tamamlanarak eğitim-öğretim hayatına kazandırılan Hatay Samandağ'daki BUSADER İlkokulu'na katkı veren herkese teşekkür etti.

Özgüle, "Okulumuzu açtık, fakat hala ihtiyaçlar bulunuyor. Bugüne dek bize bu konuda destek olan derneklerimize, kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bize destek vermeye devam edin" dedi.

Veteran BUSADER'e katılan yeni üyelere rozetlerinin de takıldığı buluşmada Başkan Özgüle BUSADER İlkokulu'nun inşaasındaki katkıları için başkanlar nezdinde dört derneğe ve bağışları için İlknur Çiçek, Eyüp Kınay ve İlknur Gencer'e teşekkür plaketi sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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