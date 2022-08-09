'Burun Çerkezköy' Mobil Uygulaması Hayata Geçti

"Burun Çerkezköy" mobil uygulaması, Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle yaşama geçirildi.

Belediye ile Üniversite arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesine bağlı olarak 2022 yılı Şubat ayında çalışmalarına başlanan "Çerkezköy'de Emisyonlardan Kaynaklı Koku Şikayetlerinin İzlenebilirliğini Sağlamada Kullanılacak CBS Destekli Mobil Uygulama ve Bildirim Yönetim Paneli Geliştirilmesi" projesi kapsamında; "Burun Çerkezköy" mobil uygulaması yaşama geçirildi.

Uygulama hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Burun Çerkezköy mobil uygulamasını Apple Store veya Google Play'den telefonlarına indiren hemşehrilerimiz kentimiz genelinde bulundukları noktadaki kendilerini memnun eden veya rahatsız eden kokuları bildirip kokunun tahmini kaynağı, türü, süresi ve ne seviyede rahatsız ettiğini tanımlayabilecek. Bildirimler, Belediye ve Üniversite tarafından sürekli izlenecek, raporlanacak ve değerlendirilebilecek.

Burun Çerkezköy mobil uygulaması telefonlara ücretsiz olarak indirilebilecek ve vatandaşlarımız kentimizdeki kokuları buradan bizlere iletebilecekler. Bizler de gelen şikayetlere paralel hareket ederek, gerekli müdahaleleri yapıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz ve bunları raporlayacağız."