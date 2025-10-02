BURTOM, Bursaspor Basketbol Takımı'nın Forma Sponsoru Oldu

BURTOM Sağlık Grubu, Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursa spor Basketbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru oldu.

BURTOM Sağlık Grubu, sağlık alanındaki önemli çalışmalarının yanı sıra kentin spor kulüplerini desteklemeyi sürdürüyor. BURTOM ve Bursaspor Basketbol Takımı arasında imzalanan anlaşma sayesinde Bursaspor Basketbol Takımı, hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de Basketbol Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda BURTOM'un göğüs sponsoru olduğu formalarla mücadele edecek.

BURTOM Sağlık Grubu'nun Çekirge Caddesi üzerindeki yönetim merkezinde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, Bursaspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Emre Ekim, Koç Nenad Markovic ve kulübün A Takımı sporcuları katıldı.

İmza töreninde konuşan BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, "Bursaspor Basketbol Takımı'nı burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Takımın başarısını yakından takip ediyoruz. Bu sene BURTOM Sağlık Grubu'nun 32. yılı. Bizim çalışanlarımızın yüzde 70'i gençlerden oluşuyor. Aynı şekilde çalışanlarımızın yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Gençlere, kadınların istihdam edilmesine ve bunun beraberinde spora ve sporculara büyük önem veriyoruz. Sadece sağlık alanında değil, gerek kültür sanatta gerekse sporda elimizi taşın altına koymak bizim Bursa için bir görevimiz diye düşünüyoruz. Özellikle Bursaspor Basketbol Takımı'nın başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah aynı şekilde başarıyla devam eder ve biz de kendilerini alkışlarız. Katılımınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin ise, "Bursaspor Basketbol Takımımız hem şehrimizi hem de ülkemizi Avrupa'da gururla temsil ediyor. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarında takımımız şampiyon olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Önümüzdeki hafta zorlu lig müsabakaları başlıyor. Bu zorlu süreçte yanımızda olacak olan ve bu sponsorlukla bize destek olan BURTOM ailesine, Bursaspor Basketbol Takımı'na verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Erol Kılıç ve Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin tarafından sponsorluk protokolünün imzalanmasından sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi. - BURSA