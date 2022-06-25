Bursiyerlerden Derindere'ye vefa gecesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursiyerlerden Derindere'ye vefa gecesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bursiyerlerden Derindere'ye vefa gecesi

Geçtiğimiz sene vefat eden hayırsever iş adamı merhum Ömer Derindere, burs verdiği öğrenciler tarafından anılacak.

Geçtiğimiz sene vefat eden hayırsever iş adamı merhum Ömer Derindere, burs verdiği öğrenciler tarafından anılacak.

Derindere Otomotiv'in kurucusu hayırsever işadamı Ömer Derindere, 13 Nisan 2021 tarihinde vefat etmişti. 1990'dan 2009 yılına kadar 19 yıl boyunca binlerce öğrenciye burs veren merhum Ömer Derindere, vefatının birinci yılında bursiyerleri tarafından düzenlenecek bir programla memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde anılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, kendisinin de Derindere bursiyerlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, "Anma programı 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da Osmancık 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak. Dün ihtiyacı olan öğrencilerin yanında cennetmekan Ömer Derindere vardı. Bugün de Ömer Derindere bursiyerleri olarak bizler olmalıyız. Bunun için Ömer Derindere bursiyerleri olarak bir araya gelerek Ömer amcayı dualarla anmalı kurumsal bir yapı oluşturmalı ve ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak ve manevi olarak destek olmalıyız. Bu programın ev sahibi tüm Ömer Derindere bursiyerleridir. Ortak noktamız üst kimliğimiz Ömer Derindere bursiyerliğidir" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmancık Çorum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title