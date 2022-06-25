Bursiyerlerden Derindere'ye vefa gecesi

Geçtiğimiz sene vefat eden hayırsever iş adamı merhum Ömer Derindere, burs verdiği öğrenciler tarafından anılacak.

Derindere Otomotiv'in kurucusu hayırsever işadamı Ömer Derindere, 13 Nisan 2021 tarihinde vefat etmişti. 1990'dan 2009 yılına kadar 19 yıl boyunca binlerce öğrenciye burs veren merhum Ömer Derindere, vefatının birinci yılında bursiyerleri tarafından düzenlenecek bir programla memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde anılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, kendisinin de Derindere bursiyerlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, "Anma programı 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da Osmancık 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak. Dün ihtiyacı olan öğrencilerin yanında cennetmekan Ömer Derindere vardı. Bugün de Ömer Derindere bursiyerleri olarak bizler olmalıyız. Bunun için Ömer Derindere bursiyerleri olarak bir araya gelerek Ömer amcayı dualarla anmalı kurumsal bir yapı oluşturmalı ve ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak ve manevi olarak destek olmalıyız. Bu programın ev sahibi tüm Ömer Derindere bursiyerleridir. Ortak noktamız üst kimliğimiz Ömer Derindere bursiyerliğidir" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel